Sahra Işık canlı yayın açtı!

Tansiyonun hiç düşmediği Survivor All Star 2024'te bu defa iddialı yarışmacılardan biri olan Sahra Işık'ın yarışmayı terk etmesi gündem olmuştu. Eleme gecesinde Murat Ceylan, "Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak arkadaşlar Sahra bu akşam ki mücadelede yer alamayacak. Arkadaşlar Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti" diyerek Sahra'nın gidişini duyurmuştu.Veda etmeden önce Sahra, Nagihan ile gerilim yaşamıştı. Nagihan ile ilgili kavgasının detayları aktaran Sahra Işık şu ifadeleri kullandı: Hayatım boyunca yalan konuşmadım, kimsenin özel hayatına girmedim. O kadar fazla şeyler yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum ki kafamı toparlayıp size doğru şekilde ifade etmek istiyorum bazı şeyleri."ASLA BÖYLE VEDA ETMEK İSTEMEZDİM"Ben o düelloya çıksaydım Pınar ya da bir başkası beni asla yenemezdi. Sakat bile olsam çok güzel yarışır oradan çıkardım. Acun ağabeyle ile konuşup ailevi olayları anlatıp yarışmaya bir anda veda ettim. Asla böyle veda etmek istemezdim.NAGİHAN İLE OLAN KAVGASINI ANLATTINagihan ile olan kavgamızdan bahsedeyim. Allah'tan sadece ben yoktum orada. Hem kamera arkasındaki ekip hem yüzlerce kişi beni zaten doğrulayacaktır. Bir gün Nagihan oyundayken bana bir laf attı, hakaret etti. Ben de ona Nagihan ağabey neden böyle konuşuyorsun diye cümle kurdum. Söylediğim kelime asla doğru değil. Ogeday ya da diğer erkek yarışmacılar Nagihan'a bu espriyi yapıyorlardı. Nagihan kahkahalarla gülüyordu. Ne kadar Survivor'da problem yaşasak da onu seviyorum diyen bir insanım. Survivor'a gelmeden 3 gün öncesine kadar her şeyini bana anlatan insandı Nagihan.PSİKOLOJİM YERLE BİR OLDUNagihan ağabey muhabbeti Ogeday'ın esprisinden çıkan muhabet. 3 gün önceki muhabbet ortaya çıkıyor. Ortada hiçbir şey yokken orada gülerken bir anda Sahra deyip yanıma geliyor. En sonunda ailemden babamdan annemden eşimden girdiğinde benim kafa tamamen koptu. Bir kelime dahi Nagihan Karadere'ye küfür etmedim. Nagihan inanılmaz küfürler vs hep sustum durdum. Ben orada her zaman ailemi düşünerek hareket etmeye çalıştım. Benim psikolojim yerle bir oldu. Nagihan başkalarının kışkırtmalarına gelmiş olabilir yüzde 100 eminim buna. Hak etmediğim yerden hak etmediğim şekilde darbeler geldi.EŞİYLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT VERDİBir sürü şey yazılıyor. Çok merak ediyorsunuz İdris'le olan ilişkimi. Hep gözden uzak yaşadım evliliğimi. Benim boşanma davam vardı, sonrasında geri çekmiştim. İdris ile ayrı değilim. Duyduğum şeylerden sonra beynimden vuruldum. İdris'in psikolojisi bitmiş babam hastaneye kaldırılmış. Şu an her şeyi çok fazla açıklamıyorum size.SEDA AKTUOĞLU'NA SESLENDİSeda'ya gelince adını dahi anmak istemiyorum. Sana iyilikten başka ne yaptım ben. Sen dışarı çıkıyorsun. Hadi İdris'i aradın birçok şey söyledin. Sen annemi babama nasıl ithamlarda bulunuyorsun? İdris'in ailesini nasıl arayabilirsin sen? Seda Aktuğlu beni öyle yerlerden vurdu ki... İdris Dominik'te yanımda.