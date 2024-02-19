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Rafet El Roman'dan estetik açıklaması!

Rafet El Roman, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Muhabirlerin; "Rafet Bey estetik yaptırmanız çok konuşuldu. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?" demesi üzerine El Roman dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ekleme: 19.02.2024 - 02:28 Güncelleme: 19.02.2024 - 03:07 / Editör: Ozge Selin
Pop müziğinin başarılı isimlerinden Rafet El Roman, müzik kariyerinin dışında özel hayatıyla da gündeme geliyor. İki kez evlenip boşanan 55 yasındaki şarkıcı, iki yıldır kendisinden 24 yaş Yasemin Gergeç'le ile aşk yaşıyor.
Geçtiğimiz aylarda Gergeç'le Akmerkez'de görüntülenen El Roman, birlikteliklerinin çok güzel gittiğini söylemişti. Evlilik soruları karşısında tebessüm ederek bir süre düşünen ünlü isim, şöyle konuşmuştu:

Her an alabiliriz öyle bir karar. İlk defa söyleyeyim aileler tanıştı. Çok iyi ve çok güzel insanlar. İlk tanışmamız gayet güzel geçti.

YÜZÜNÜN SON HALİNE YORUM YAĞDI

Şarkıcı, son olarak yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Şiş görünen yüzüyle verdiği röportaj sosyal medyada gündem olan Rafet El Roman'a, binlerce yorum yapılmıştı.

AÇIKLAMA YAPTI

El Roman, bu yorumların ardından sessizliğini bozmuş ve son haliyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım! Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam mı, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu!

Rafet El Roman'dan estetik açıklaması!

"BİRBİRİMİZE HEDİYELER VERDİK"

Rafet El Roman, önceki akşam Kıbrıs Girne'deki Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 2000 kişiye felekten bir gece yaşayan El Roman, sahne öncesi basın mensuplarının soruları yanıtladı. El Roman'ın son zamanlarda yaptırdığı estetikler ve sahne dansları bir hayli konuşulurken bir muhabirin, "Sevgililer gününüzü nasıl geçirdiniz?" sorusuna "Benim için güzel geçti. Yasemin'le yemek yedik, birbirimize hediyeler verdik" dedi.

Rafet El Roman'dan estetik açıklaması!

"IŞIKTAN ÖYLE KAYNAKLANDI"

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetikler ile gündemden düşmeyen şarkıcı, basın mensuplarının "Rafet Bey estetik yaptırmanız çok konuşuldu. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?" demesi üzerine El Roman, "Birkaç yerimize doktor arkadaşlar sağ olsun botoks yaptı. Ama öyle göründüğü gibi de değil. İlk zamanlarda ekranlarda tuhaf görünüyordu. Şimdi baktığınız zaman normal görünüyorum. O görüntü nasıl ortaya çıktı, ben de çözemedim. Sanırım ışıktan kaynaklandı" dedi.

Rafet El Roman'dan estetik açıklaması!

"HERKES YAPTIRIYOR"

"Ama öyle görüldüğü gibi bir vahim durum yok" diyen sanatçı, "Aslında arkadaşlar sahne insanı olunca insan biraz da merak ediyor. Çevremizde bu konuda bilgili olan sevenlerimiz, arkadaşlarımız var. Sürekli davet ediyorlar. Güzel kremlerimiz var, yok efendim bakım yapalım. Benimde yaş ilerledikçe bu tür şeyler ilgimi çekiyor. Bu estetik olayı son zamanlarda dünyayı sarmış bir durumda. Benim komşularım bile yaptırıyor. Herkes yaptırıyor" şeklinde konuştu.

Rafet El Roman'dan estetik açıklaması!

"EN ÇILGIN DANSIM OLABİLİR"

Sahnedeki dans performansıyla bir hayli konuşulan Rafet El Roman, konu hakkında "İzlediğiniz dans figürlerini ben 30 yıldır sahnelerde yapıyorum. Bazen daha çılgın, bazen daha durgun tabi birazda keyfimize göre, seyirciye göre bazen tam coşabiliyorum. Son gördüğünüz dans belkide en çılgın anlarımdan biriydi. Dans yaşamak demek" dedi.
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