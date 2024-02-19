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Pınar Altuğ beğeni topladı!

Hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ şık tarzıyla hayranlarını mest etti. Şu sıralar tiyatroda yoğun tempoda çalışan Altuğ'ın dekolteli tarzına yorum yağdı.

Ekleme: 19.02.2024 - 03:16 Güncelleme: 19.02.2024 - 03:18 / Editör: Ozge Selin
1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu. İkili bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Fişekhane’de gerçekleşen bir etkinliğe katılmıştı. Geçtiğimiz hafta özel bir doğum günü yaptığını dile getiren Pınar Altuğ, "Kızım Su, 15 yaşına geldi. Zaman çok çabuk geçiyor, daha dün kucağımdaydı" ifadelerini kullanmıştı.

Pınar Altuğ beğeni topladı!

"DÖRT YILDIR ARALIKLI ORUÇ TUTUYORUM"

Altuğ, formda görüntüsünün sırrını ise "Aslında bunu dört yıldır aralıklı oruç tutmaya borçluyum. Her gün 16 saat aç duruyorum, tabii spor da var" sözleriyle açıklamıştı.

Pınar Altuğ beğeni topladı!

BEĞENİ TOPLADI

Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Kendisine yapılan olumsuz yorumları hiçbir zaman affetmeyen Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i dekolteli tarzıyla beğeni topladı.

Pınar Altuğ beğeni topladı!

Altuğ'un tarzına hayranları "Yıllar geçtikçe güzelleşiyor", "Elbiise çok güzel çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

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