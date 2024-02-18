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Ebru Gündeş evleniyor!

Magazin kulisleri bu haberi konuşuyor… Reza Zarrab'dan yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in, iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ebru Gündeş'in yeni aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ebru Gündeş'in sevgilisi Murat Özdemir ile evleneceği iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Ekleme: 18.02.2024 - 17:24 Güncelleme: 18.02.2024 - 17:31 / Editör: Ozge Selin
Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtı. Selin Özdemir'den Temmuz 2022'de boşanan Murat Özdemir'in Ebru Gündeş ile 2023 yılının sonlarına doğru birlikte olmaya başladığı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; Evliliğinin bitmesinin ardından Ebru Gündeş'i yakın takibe alarak sürekli sahnesini izlemeye giden Özdemir, sanatçı ile de ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı.

İlk eşinden 2, ikinci eşinden 1 çocuğu olan Murat Özdemir'in, bir kız annesi Ebru Gündeş ile evlenmeye karar verdiği de öğrenildi.

Çiftin yakında nikâh masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Ebru Gündeş evleniyor!

YENİ YÜZÜ

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken isimlerden biri olan Ebru Gündeş, imaj değişikliğine gitti. 7,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şapkalı pozlarını yayınlayarak 'Bazen' notunu yazan Ebru Gündeş'in değişimi dikkat çekmişti. Son olarak ise geçtiğimiz günlerde sahne alan Ebru Gündeş'in yüzüne bir dizi işlem uygulandığı ve mimiklerinin kaybolmaya başladığı fark edildi. Gündeş'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, yüzündeki değişimle gündem olmuştu.

Instagram hesabından yeni karelerini yayınlayan Gündeş, yeni imajını takipçilerine göstermişti...

Dişler, uzayan çene, dolan yanaklar, kalkık burun derken, Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğrafla yüzündeki değişiklikler artık tamamen ortaya çıkmıştı.

Yıllar önce göğüslerini ve burnunu yaptıran 49 yaşındaki Gündeş'in yine yüzüne estetik yaptırdığı iddia edildi.

Ebru Gündeş evleniyor!

'BAZEN'

İmaj değiştiren ünlü şarkıcı yayınladığı yeni karelerine 'Bazen' notunu düştü. Büyük bir hayran kitlesi olan Ebru Gündeş'i takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.


Ebru Gündeş evleniyor!

'KENDİNE BUNU NİYE YAPTI?'

49 yaşındaki Ebru Gündeş, estetik operasyonlardan olabildiğince uzak duruyordu. Ancak Gündeş'in son görüntülerinde estetiğin tüm etkisinin fazlasıyla hissedildiği görülüyor.


Ebru Gündeş evleniyor!

Geçtiğimiz günlerde sahne alan Ebru Gündeş'in yüzüne bir dizi işlem uygulandığı ve mimiklerinin kaybolmaya başladığı fark edildi. Gündeş'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sanatçı ile ilgili, 'Bambaşka biri olmuş', 'O eski halinden eser yok şimdi', 'Kendine bunu niye yaptı?' şeklinde yorumlar yapıldı.
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