  • USD: 30,72 - 30,78
  • EURO: 33,08 - 33,14
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hülya Avşar kuryeyi affetmedi

Banka hesaplarına el konulan ve icralık olduğunu öğrenen Hülya Avşar, evine gelen belgeye imza attığı belirlenen kuryeyi mahkemeye verdi.

Ekleme: 18.02.2024 - 17:34 Güncelleme: 18.02.2024 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
Hülya Avşar, geçtiğimiz yaz aylarında zor günler geçirdi.

Banka hesaplarına haciz konulan Avşar Kızı, neye uğradığını şaşırdı.

600 bin TL borç icralık olduğunu öğrenen Avşar, kendisine herhangi bir ödeme emri icra tebligatı ulaşmadığını ileri sürdü.

Dağıtım yapan personelin tebligatı kendisinin imzaladığı ortaya çıktı.

Hülya Avşar, adına gelen belgeyi imzalayan kuryeyi affetmedi!

Hülya Avşar kuryeyi affetmedi

Bunun üzerine Hülya Avşar, dağıtımı yapan kurye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu "müşteki", PTT’ye bağlı taşeron firmada kurye olarak çalışan İbrahim K. ise "sanık" olarak yer aldı. İddianamede Avşar hakkındaki icra dosyasının ödeme emrini içeren tebligatın İbrahim K. tarafından dağıtıma çıkarıldığı, Avşar’ın ise 6 Temmuz 2023’te banka hesaplarına haciz konulmasıyla söz konusu icrayı öğrendiği anlatıldı.

İddianamede, tebligatı alan kişi olarak her ne kadar Zehra Çilingiroğlu’nun isim ve imzası olsa da tebligatın sanık tarafından doldurulduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Sanık kurye hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kurye hakim karşısında

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İbrahim K. katılırken, Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu’nu avukatı temsil etti.

Sanık İbrahim K. savunmasında "Tebligat dağıtımı konusunda bize herhangi bir bilgi verilmedi. Ben işe girerken sadece kargo dağıtacağımı düşünmüştüm. Ancak işe başlayınca bunun böyle olmadığını gördüm. Hülya Avşar’a daha önce de tebligat yapmıştım. Hatta bir keresinde almadığı için tebligatı muhtara bırakmıştım" dedi.

Ceza 2 yıldan 1 yıla düşürüldü

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İ.K. hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl ceza verdi. İndirim uygulayan heyet, cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü.

Mahkeme, sanığın daha öncesinden hakkında herhangi bir mahkûmiyet kararı bulunmaması ve sabıkasını olmaması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Marmara Denizi'nde batan geminin sualtı görüntüleri
Putin'den Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklama: En güvenilir enerji partneri
Ak Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Ve Mevcut Başkanı Şadi Yazıcı Soruları Cevapladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiyem programında Mansur Yavaş'ı adeta topa tuttu!Melih
Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar
Marmara Denizi'nde batan gemiden acı haber!
Mansur Yavaş'tan ikinci skandal miting! Yavaş yine kendisiyle çelişti
Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!
CHP ve DEM Parti ittifakta anlaştı! CHP Esenyurt adayını geri çekti
Mısır’dan flaş açıklama! Tampon bölge iddialarına son nokta: İsrail’in suçuna ortak olamayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katliamların önüne geçmek için her türlü gayreti göstereceğiz
İsrail'in 134 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 28 bin 858'e çıktı
Bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu! İşte ödeme takvimi
16 ilde terör örgütüne 'Bozdoğan-2' operasyonu!
Aday gösterilmeyen Tunç Soyer’den Özgür Özel’e sert mesaj: Arkadan hançerleyenler oldu!
Başkan Erdoğan, Giresun'da halka hitap ediyor
İzmir'de bindiği taksinin şoförünü öldüren Delil Aysal'ın cezai ehliyeti araştırılacak: Hakimi çileden çıkardı
EMEKLİYE 3000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ: Başkan Erdoğan yeni rakamı açıkladı! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ebru Gündeş evleniyor! Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş gönlünü bakın kime kaptırdı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yapay zekanın kurgu videolarında manipülasyon tehlikesi! 'Ayırt etmesi zor bir teknoloji var'

Yapay zekanın kurgu videolarında manipülasyon tehlikesi! 'Ayırt etmesi zor bir teknoloji var'

T.C. kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlara müjde: Hesaplarınızı kontrol edin!

T.C. kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlara müjde: Hesaplarınızı kontrol edin!

Bekara ev vermeyen ev sahibine para cezası! TİHEK karar verdi

Bekara ev vermeyen ev sahibine para cezası! TİHEK karar verdi

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

ATM'den para çekenler dikkat! Bankalar para çekme limitinde değişikliğe gitti

ATM'den para çekenler dikkat! Bankalar para çekme limitinde değişikliğe gitti