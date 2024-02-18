Hülya Avşar, adına gelen belgeyi imzalayan kuryeyi affetmedi!

Hülya Avşar, geçtiğimiz yaz aylarında zor günler geçirdi.Banka hesaplarına haciz konulan Avşar Kızı, neye uğradığını şaşırdı.600 bin TL borç icralık olduğunu öğrenen Avşar, kendisine herhangi bir ödeme emri icra tebligatı ulaşmadığını ileri sürdü.Dağıtım yapan personelin tebligatı kendisinin imzaladığı ortaya çıktı.Bunun üzerine Hülya Avşar, dağıtımı yapan kurye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu 'müşteki', PTT'ye bağlı taşeron firmada kurye olarak çalışan İbrahim K. ise 'sanık' olarak yer aldı. İddianamede Avşar hakkındaki icra dosyasının ödeme emrini içeren tebligatın İbrahim K. tarafından dağıtıma çıkarıldığı, Avşar'ın ise 6 Temmuz 2023'te banka hesaplarına haciz konulmasıyla söz konusu icrayı öğrendiği anlatıldı.İddianamede, tebligatı alan kişi olarak her ne kadar Zehra Çilingiroğlu'nun isim ve imzası olsa da tebligatın sanık tarafından doldurulduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Sanık kurye hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İbrahim K. katılırken, Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nu avukatı temsil etti.Sanık İbrahim K. savunmasında 'Tebligat dağıtımı konusunda bize herhangi bir bilgi verilmedi. Ben işe girerken sadece kargo dağıtacağımı düşünmüştüm. Ancak işe başlayınca bunun böyle olmadığını gördüm. Hülya Avşar'a daha önce de tebligat yapmıştım. Hatta bir keresinde almadığı için tebligatı muhtara bırakmıştım' dedi.Ceza 2 yıldan 1 yıla düşürüldüKararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İ.K. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl ceza verdi. İndirim uygulayan heyet, cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü.Mahkeme, sanığın daha öncesinden hakkında herhangi bir mahkûmiyet kararı bulunmaması ve sabıkasını olmaması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.