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Estetik tutkunu Songül Karlı cesaretini konuşturdu! Filtresiz haliyle meydan okudu!

Songül Karlı, bu defa sıfır filtre ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin filtresiz halini görenler adeta şoke oldu. Songül Karlı'ya yorum ve beğeni yağdı. Son dönemde şarkılarından çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışan hatta Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak yaptırdığı kalça estetiğinin hakkını pozlarıyla vermişti. İşte en doğal halini paylaşan Songül Karlı, adeta cesaretini konuşturdu. Bir de bu halini görün...

Ekleme: 18.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Türkücü Songül Karlı, bu defa filtresiz haliyle magazin gündemine damga vurdu. Yaptırdığı estetikler sonrası şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı'yı artık hayranları da tanıyamıyor...

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı'dan yeni kareler gelmeye devam ediyor. Çok konuşulan karelerine yenilerini ekleyen Songül Karlı yine çok iddialı...

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son olarak vücudunu saran siyah elbisesi ile verdiği pozlarla estetik iddialarını güçlendirmişti.


Estetik tutkunu Songül Karlı cesaretini konuşturdu! Filtresiz haliyle meydan okudu!

Son dönemde şarkılarından çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışan hatta Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı yaptırdığı kalça estetiğinin hakkını pozlarıyla vermişti.

Ne zaman kuaförüne gitse orada çektirdiği pozları paylaşmadan edemeyen Songül Karlı yine kural bozmadı. Songül Karlı kuaförüne verdiği pozlarla beğeni toplamıştı.

Songül Karlı'dan arka arkaya iddialı pozlar geldi. Songül Karlı şömine pozu ile hayranlarından tam not aldı...

Cüretkar karelerine bir de modaya uyup çömelme pozu ekleyen Songül Karlı adından söz ettirmişti.

CESARETİNİ KONUŞTURDU

Songül Karlı bir konseri için Danimarka'ya gitti. Konserine hazırlık yaparken paylaşımlar yapan ünlü ismin filtresiz halini görenler çok şaşırdı. Songül Karlı'nın filtresiz halini görenler; 'Tanımak imkansız', 'Bu Songül mü?', 'Sen Songül Karlı mısın?',gibi yorumlar yaptılar.
Son hali ile şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı'yı siz bir de makyajsız gördün.

"Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı son olarak sıfır makyaj halini paylaştı.

Estetik tutkunu Songül Karlı cesaretini konuşturdu! Filtresiz haliyle meydan okudu!

Songül Karlı'nın makyajsız haline yorum yağdı...

Sıfır makyaj hali ile paylaşımda bulunan Songül Karlı'nın takma kirpikleri ise dikkatlerden kaçmadı...

Kalça estetiği yaptırdığı konuşulan Songül Karlı'dan iddialı pozlar gelmeye devam ediyor.

Paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başaran Songül Karlı yine kural bozmadı ve yeni kareleriyle ilgi odağı oldu.

Songül Karlı kuaförüne verdiği pozlarla ilgi odağı oluyor. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son olarak vücudunu saran siyah elbisesi ile verdiği pozlarla estetik iddialarını güçlendirdi.

Songül Karlı daha önce 3 defa göğüslerini küçülttüğünü açıklamıştı... Songül Karlı göğüslerini küçülttüğüne pişman mı oldu? Photoshop'u abartan Songül Karlı'nın incelttiği beli ve büyüttüğü göğüsleri yüzündeki değişimi bile gölgede bıraktı...


Estetik tutkunu Songül Karlı cesaretini konuşturdu! Filtresiz haliyle meydan okudu!

Songül Karlı'nın son pozlarına göğüsleri damaga vurdu. Songül Karlı'nın son görüntüsü "göğüslerini küçülttüğüne pişman olmuş" yorumlarına neden oldu.

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı sık sık imaj da tazeliyor. Son olarak yüzünü iyice incelten Songül Karlı fit halini korumak için de spor yapmayı ihmal etmiyor.

Songül Karlı kuaför pozlarına yenilerini ekledi.

Yeni imajını yine kuaföründen paylaşan Songül Karlı'nın gözlüklü halleri ise çok beğenildi.

İşte düzgün fiziğiyle hayranlarından tam not alan Songül Karlı'nın cüretkar pozları...

Estetik tutkunu Songül Karlı cesaretini konuşturdu! Filtresiz haliyle meydan okudu!

Yine imaj tazeleyen Songül Karlı kuaförüne verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı'nın siyah dekolte elbisesi ve gözlüğü ile verdiği pozlara yorum yağdı.

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