'Benimle çocuk istemedi'

Oyuncu Merve Boluğur, son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor.Bir döneme damga vuran dizilerde başrol olan Boluğur, oyunculuk kariyerine ara verdi.Uzun süredir ekranlarda olmayan genç isim, şimdilerde yaşadığı aşklarla, açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla gündem oluyor.Şarkıcı Murat Dalkılıç ile ayrılığı sonrası bir evlilik daha yapan Boluğur'un saadeti kısa sürdü.Çarpıcı açıklamaları ve paylaşımları, Dalkılıç'ı unutamamasına yorulmaya başlandı."Hep bir erkek çocuğum olsun istedim"Buna bir yenisi de geçtiğimiz günlerde eklendi.Boluğur katıldığı bir programda, "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim." açıklamalarında bulundu.Bu sözler sosyal medyada gündem olunca okların hedefindeki Murat Dalkılıç'tan videolu açıklama geldi.Dalkılıç, şu ifadeleri kullandı:Günlerdir DM kutuma gelen sevgi dolu mesajlarınız beni derinden etkiliyor. Ben de son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyorum o yüzden konuyla pek ilgilenemedim. Herhalde artık bir şeyler söylemek lazım. Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit. Orada hedef gösterilen kişi maalesef ben değilim. Eski karım ne benimle beraberken ne de evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu.Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor. Biraz üzüleceksiniz ama... Bir bunları konuşmak için üstünden çok fazla zaman geçmedi mi? Ben hatırlamıyorum siz hatırlıyorsunuz. Hepiniz mutlu bir son bekliyorsunuz ama film biteli çok oldu.