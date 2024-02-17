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Ünlü çift tatilde!

İlişkileriyle gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, rotalarını Gürcistan'a çevirdi. Uçak yolculuları sırasında çektikleri bir videolarını Instagram'da paylaşan ikili, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 17.02.2024 - 01:18 Güncelleme: 17.02.2024 - 01:20 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şovmen Şovmen Mehmet Ali Erbil (67) ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı. Ceylan, ayrılığın ardından 'Ciddi ilişki yaşanacak bir insan değilmiş. Ben de bunu fark ettiğim için evden ayrıldım. Çok başına buyruk bir insan Mehmet Ali. Ben öyle bir insan değilim' demişti.

'Dört aylık bir ilişkimiz olduğu için, aynı evde yaşadığımız için kopmamız biraz zor oldu' diyen Ceylan ile Erbil ayrılığa uzun süre dayanamayarak, 2024'ün ilk günlerinde tekrar bir araya gelmişti.

Ünlü çift tatilde!

'TEKRAR EVLENMEK İSTERİM'

Aşkları tam gaz devam eden ikiliden Mali, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda evliliğe yeşil ışık yakarak şöyle konuşmuştu:

Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim. Çocuk yeniden hayata gelmek gibi bir şey, çocuklarımın da hoşuna gider bu. Ailemize yeni bir enerji, yeni bir heyecan katar.

Ünlü çift tatilde!

'GÜRCİSTAN'A GİDİYORUZ'

Ünlü çift, son olarak sosyal medyadan yayınladıkları bir video ile gündeme geldi. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile uçakta konuştukları anları takipçileriyle paylaştı.

Erbil, video değil fotoğraf çekildiğini zannedince Ceylan; 'Nereye? Ya Mali, fotoğraf değil!' diyerek sevgilisini uyardı. Bunun üzerine ünlü şovmen, 'Video mu? Gürcistan'a gidiyoruz' dedi. Sonrasında 'Biraz denize girelim' diyen genç kadın, videoyu bitirdi.

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