Ünlü çift el ele alışveriş turunda
2019 yılında evlenen, Fikret Ali (4) ve Süreyya Leyla (1) adında iki çocukları olan Ali Atay ile kendisi gibi oyuncu eşi Hazal Kaya, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.
Akşam saatlerinde el ele AVM’ye gelen oyuncu çift Ali Atay ile Hazal Kaya, bir süre alışveriş yapıp, yeni sezon ürünlerini inceledi.
Sempatik ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken ve sevenlerinin yoğun ilgisine maruz kalan oyuncu çift, uzun süre yanına gelen hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sempatik ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken ve sevenlerinin yoğun ilgisine maruz kalan oyuncu çift, uzun süre yanına gelen hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.