Songül Öden doğum fotoğrafını paylaştı!

27 Ocak'ta ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan Songül Öden, 17 Şubat tarihli yaş gününde, "Ömrümün en güzel doğum günü hediyesi" mesajıyle dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İş insanı Arman Bıçakçı ile 2020 yılında nikâh masasına oturan Songül Öden, geçtiğimiz ay anne oldu.Kızına Sone Larin adını veren 45 yaşındaki oyuncu, doğum fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.Ömrümün en güzel doğum günü hediyesi. Yaklaşık 20 gündür tam zamanlı bir işe girdim. Güzem mesajlarınıza / aramalarına dönemiyorum, bağışlayın. İyi dilekleriniz, armağanlarınız, yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Çevremde binlerce güzel insanla sarmalandığım için şükürler olsun.