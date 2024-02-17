  • USD: 30,72 - 30,78
  • EURO: 33,08 - 33,14
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Songül Öden doğum fotoğrafını paylaştı!

27 Ocak'ta ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan Songül Öden, 17 Şubat tarihli yaş gününde, "Ömrümün en güzel doğum günü hediyesi" mesajıyle dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 17.02.2024 - 17:19 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
İş insanı Arman Bıçakçı ile 2020 yılında nikâh masasına oturan Songül Öden, geçtiğimiz ay anne oldu.

Kızına Sone Larin adını veren 45 yaşındaki oyuncu, doğum fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BİNLERCE GÜZEL İNSANLA SARMALANDIĞIM İÇİN ŞÜKÜRLER OLSUN"

Ömrümün en güzel doğum günü hediyesi. Yaklaşık 20 gündür tam zamanlı bir işe girdim. Güzem mesajlarınıza / aramalarına dönemiyorum, bağışlayın. İyi dilekleriniz, armağanlarınız, yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Çevremde binlerce güzel insanla sarmalandığım için şükürler olsun.
Songül Öden doğum fotoğrafını paylaştı!









Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar
Marmara Denizi'nde batan gemiden acı haber!
Mansur Yavaş'tan ikinci skandal miting! Yavaş yine kendisiyle çelişti
Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!
CHP ve DEM Parti ittifakta anlaştı! CHP Esenyurt adayını geri çekti
Mısır’dan flaş açıklama! Tampon bölge iddialarına son nokta: İsrail’in suçuna ortak olamayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katliamların önüne geçmek için her türlü gayreti göstereceğiz
İsrail'in 134 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 28 bin 858'e çıktı
Bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu! İşte ödeme takvimi
16 ilde terör örgütüne 'Bozdoğan-2' operasyonu!
Aday gösterilmeyen Tunç Soyer’den Özgür Özel’e sert mesaj: Arkadan hançerleyenler oldu!
Başkan Erdoğan, Giresun'da halka hitap ediyor
İzmir'de bindiği taksinin şoförünü öldüren Delil Aysal'ın cezai ehliyeti araştırılacak: Hakimi çileden çıkardı
EMEKLİYE 3000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ: Başkan Erdoğan yeni rakamı açıkladı! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Başkan Erdoğan Ordu'da halka hitap ediyor
CHP Bodrum ilçe başkanlığında skandal! Meclis üyesi adayının ismi yerine 'Alevi' yazdılar
Gazze'de can kaybı 28 bin 775'e ulaştı
Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme! Gözaltındaki 8 kişi hakim karşısına çıkıyor
Marmara Denizi’nde batan gemiyle ilgili çarpıcı detay: Kaptan günler önce söylemiş!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Apple'dan sürpriz: İki yeni iPhone 16 modeli geliyor

Apple'dan sürpriz: İki yeni iPhone 16 modeli geliyor

Sigortasını kendi yatıranlar dikkat! Emekli aylığınızdan olabilirsiniz…

Sigortasını kendi yatıranlar dikkat! Emekli aylığınızdan olabilirsiniz…

18-54 yaş arası ilkokul mezunu 17.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR ekranı açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

18-54 yaş arası ilkokul mezunu 17.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR ekranı açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

ATM'den para çekenler dikkat! Bankalar para çekme limitinde değişikliğe gitti

ATM'den para çekenler dikkat! Bankalar para çekme limitinde değişikliğe gitti