Fatma Turgut'tan aşk açıklaması!

Model grubundan ayrıldıktan sonra müzik kariyerine solo olarak devam eden Fatma Turgut,14 Şubat Sevgililer Günü’nde Eskişehir’de müzikseverlerle buluştu. Uzun zamandır kalbi boş olan şarkıı, sahnede hayranlarıyla dertleşti.Fatma Turgut, “Aradığım aşkı bulamıyorum. Şimdiye kadar doğru seçimler yapamadım ama ben aşka küsmem. Gelip beni bulacak, bekliyorum" açıklamasını yaptı.