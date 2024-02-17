Fahriye Evcen ve oğlu Kerem'in set hatırası!

Fahriye Evcen, 'set hatırası' mesajıyla 13 aylık oğlu ile yeni pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncu ve minik Kerem'in set halleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, ilk yorum baba Burak Özçivit’ten geldi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Popüler çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.Oyuncu çift birlikte kamera karşısına geçtikleri reklam filminin çekimlerine Kerem'i de götürdü. Evcen, kuliste çektiği fotoğrafı, "Set hatırası" notuyla Instagram hesabından paylaştı.BEĞENİ VE YORUM YAĞDIFahriye Evcen'in paylaşımı kısa sürede 200 binden fazla beğeni alırken, ünlü oyuncunun takipçileri Kerem'i babasına benzetti."BAL KÜPÜ"Eşinin sosyal medyada gündem olan paylaşımına kayıtsız kalmayan Burak Özçivit, "Bal küpü" yorumunuz yazdı.