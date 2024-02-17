Eski hali şoke etti

Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu ve Müjde Uzman gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncuları ile adından söz ettiriyor. Reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmayan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekran başına kilitliyor.Dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun geçmiş yıllarına ait fotoğrafları herkesi şaşırttı. Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz ve kilolu hali sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.Türkoğlu için 'Bu nasıl bir değişim', 'Ben de böyle değişmek istiyorum' ve 'Sıla bu asla sen olamazsın' gibi yorumlarda bulundu.