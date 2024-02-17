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Eski hali şoke etti

Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettiren Sıla Türkoğlu'nun yıllar öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı. Şimdilerde güzelliğiyle ekranları kasıp kavuran Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz ve kilolunu halini gören hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.

Ekleme: 17.02.2024 - 10:26 Güncelleme: 17.02.2024 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu ve Müjde Uzman gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncuları ile adından söz ettiriyor. Reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmayan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun geçmiş yıllarına ait fotoğrafları herkesi şaşırttı. Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz ve kilolu hali sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Eski hali şoke etti

Türkoğlu için 'Bu nasıl bir değişim', 'Ben de böyle değişmek istiyorum' ve 'Sıla bu asla sen olamazsın' gibi yorumlarda bulundu.

Eski hali şoke etti
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