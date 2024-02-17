Eleştirilere dayanamadı

Modellik yapan ABD'li milyarder iş insanı ve yatırımcı Nelson Peltz'in kızı Nicola Peltz sonrasında kariyerine oyuncu olarak devam etme kararı aldı. 2006'da 'Deck the Halls' adlı yapımda 'Mackencie' karakterini canlandıra Nicola Peltz, Brooklyn Beckham ile mutlu evliliğini sürdürüyor.Uzun süren tatiller ve katıldığı partiler ile adından söz ettiren Peltz, sosyal medyada kendisine gelen eleştirilere cevap verdi. Peltz, şunları söyledi:'Instagram hesabımda çok sayıda kötü yorum alıyorum. Maalesef bunları okuyorum ve benim hiç çalışmadığımı söylüyorlar. Aslında çalışmadığımı söyleyenler de haklı. Lola üzerinde altı yıldır çalışıyorum, bu çok uzun bir süre. Ama projeyle ilgili her adımımı paylaşmıyorum.Bu projeyle ilgili çok farklı duygular içindeyim. Sonunda herkes görebileceği için çok heyecanlıyım. Bunu 23 yaşında yazdım ve çok büyük bir sevgi ve emeğin ürünü. Bu projeye kalbimi ve ruhumu koydum.'