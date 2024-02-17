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Beyaz Gazete
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Eleştirilere dayanamadı

Brooklyn Beckham ile muhteşem bir düğünle evlenen Nicola Peltz, sosyal medya kullanıcıları tarafından gelen eleştirilere cevap verdi. Çalışmadığı için suçlanan Nicola Peltz, isyan etti.

Ekleme: 17.02.2024 - 10:29 Güncelleme: 17.02.2024 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Modellik yapan ABD'li milyarder iş insanı ve yatırımcı Nelson Peltz'in kızı Nicola Peltz sonrasında kariyerine oyuncu olarak devam etme kararı aldı. 2006'da 'Deck the Halls' adlı yapımda 'Mackencie' karakterini canlandıra Nicola Peltz, Brooklyn Beckham ile mutlu evliliğini sürdürüyor.

Eleştirilere dayanamadı

Uzun süren tatiller ve katıldığı partiler ile adından söz ettiren Peltz, sosyal medyada kendisine gelen eleştirilere cevap verdi. Peltz, şunları söyledi:

'Instagram hesabımda çok sayıda kötü yorum alıyorum. Maalesef bunları okuyorum ve benim hiç çalışmadığımı söylüyorlar. Aslında çalışmadığımı söyleyenler de haklı. Lola üzerinde altı yıldır çalışıyorum, bu çok uzun bir süre. Ama projeyle ilgili her adımımı paylaşmıyorum.

Eleştirilere dayanamadı

Bu projeyle ilgili çok farklı duygular içindeyim. Sonunda herkes görebileceği için çok heyecanlıyım. Bunu 23 yaşında yazdım ve çok büyük bir sevgi ve emeğin ürünü. Bu projeye kalbimi ve ruhumu koydum.'

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