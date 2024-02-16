Ünlü oyuncu robot oldu!

Şimdilerde 'Dune' yapımının devam filmi vizyonda olan güzel oyuncu Zendaya, her katıldığı galada olduğu gibi bu galada da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Her galada kıyafetleriyle adından söz ettiren Zendaya, bu sefer herkesi şoke etti. Dünyaca ünlü oyuncu, galaya Mugler'ın robot süiti ile çıktı!Zendaya'nın tarzı sosyal medyada gündem oldu. Robot halde Zendaya'yı görenler gözlerine inanamadı.Yıllarca türlü türlü yapımlarda rol alan güzel oyuncunun asıl patlaması 'Euphoria' dizisinde oldu. Zendaya, sonrasında daha da büyük işlere imza attı.