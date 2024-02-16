Ünlü oyuncu kaza geçirdi!
'Üç Kız Kardeş' dizisinde 'Dönüş' karakterine hayat veren Almila Ada, Gemlik'te trafik kazası geçirdi. Ünlü oyuncu, kontrol amaçlı hastanede tutuluyor.
Rol aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin çekimlerine katılmak içinAyvalık'a doğru yola çıkan Almila Ada'dan üzen haber geldi. Benian Dönmez ile sete gitmeye çalışan oyuncu kaza geçirdi.
Genç oyuncu aşırı yağış nedeniyle Bursa Gemlik'te aracın kontrolünü kaybedip, bariyerlere çarptı.
Trafik kazasını yara almadan atlatan 29 yaşındaki oyuncu, Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyor.
Genç oyuncu aşırı yağış nedeniyle Bursa Gemlik'te aracın kontrolünü kaybedip, bariyerlere çarptı.
Trafik kazasını yara almadan atlatan 29 yaşındaki oyuncu, Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyor.