Sıla'nın sahnesinde evlilik teklifi!

Sıla Gençoğlu, önceki akşam 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Zorlu PSM'de sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, "Evlilik teklifi yapabilir miyim?" diye seslenen seyircisini kırmayarak, sevgilisiyle beraber yanına davet etti.

Zorlu PSM'de konser veren Sıla’nın sahnesini paylaştığı aşık, sevgilisinin önünde diz çökerek evlilik teklifinde bulundu ve iki bin kişinin alkışları eşliğinde yüzük taktı.



Yaklaşık 2,5 saat boyunca şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren sanatçı, 14 Şubat'a özel hazırladığı repertvuarı ile dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu.



