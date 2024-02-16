Semih Kaya'dan ilginç açıklama!

Arkadaşları ile birlikte yemek yiyeceklerini söyleyen Semih Kaya, "Bugün 14 Şubat. Hem sevdiğimle hem yakın dostlarımızla bu günü yemekte geçireceğiz ama bizim için her günümüz özel. 14 Şubat'ta özellikle hediye aldığımız olmuyor. Bence farklı günlerde hediye alıp, sürpriz yapmak daha anlamlı" dedi."HER ŞEY OLUMLU İLERLİYOR"Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan özel bir bankanın müdürü Seçil Erzan ile davası hakkında Semih Kaya, "Her şey olumlu şekilde ilerliyor. Devam eden bir süreç. Sonuçlanınca hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.