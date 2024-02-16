Sahnede kıskançlık krizine girdi!

Aşk hayatında hızına yetişilemeyen ünlülerden şarkıcı İrem Derici, son konserinde yaptığı hareketle gündem oldu.Derici, konserde manitasına yaklaşan bir hayranına ayar verdi. Şimdilerde Gökhan Fırat'la beraber olan İrem Derici, yine çok aşık olduğu sevgilisini gözünün önünden ayırmıyor.Son konserine de sevgilisini yanında götüren Derici, sevgilisine yaklaşan kadını sahneden uyararak "Benim manitaya yaklaşma!” uyarısında bulundu.Şarkılara uyarı yapmak için kısa bir ara veren Derici, "Kırmızılı kadın benim manitaya çok yaklaşmazsan iyi olur. Gökhan’a sinek bile değdiğinde sinirim bozuluyor." ifadelerini kullandı.