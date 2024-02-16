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Hülya Koçyiğit’ten anlamlı ziyaret!

Diyarbakır’da 1627 gündür evlat nöbeti tutan 375 aileyi ziyaret eden sanatçı Hülya Koçyiğit, Türkiye’nin en önemli sorununun 40 yıldır terör olduğunu söyledi. Koçyiğit, “İnşallah rabbim ülkemizi bu terör belasından bir an evvel kurtarır. Elbette ki anne yüreğim Diyarbakır anneleri için sızlarken, şehit annelerimiz için de yanıyor.” dedi.

Ekleme: 16.02.2024 - 01:41 Güncelleme: 16.02.2024 - 01:42 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 375 ailenin 1627 gündür sürdürdüğü eylemde bugüne kadar 50 aile çocuklarına kavuştu. Nöbeti sürdüren aileleri sanatçı Hülya Koçyiğit ve İçişleri Bakan Yardımcısı Müşaviri Hatice Atan’ın da aralarında olduğu heyet ziyaret etti. Heyeti, aileler çadırın dışında karşıladı. Kaçırılan çocukların fotoğraflarına bakan Koçyiğit ve Atan’a aileler hikayelerini anlattı.

Hülya Koçyiğit’ten anlamlı ziyaret!

‘İNŞALLAH RABBİM ÜLKEMİZİ BU TERÖR BELASINDAN BİR AN EVVEL KURTARIR’

Burada konuşan Koçyiğit, annelerin HDP İl Binası önündeki nöbetin bin günü aştığını söyledi. Koçyiğit, “Anneler, büyük bir dirençle, sabırla ve inançla kandırılıp dağa götürülen ‘çocuklarımızı geri istiyoruz’ diye haykırdılar. Halen haykırmaya devam ediyorlar. Onların sesi, yüreklerindeki sızı hiçbirimiz hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Onların yalnız olmadıklarını çok haklı taleplerini dünyaya duyurmaya, terörün bu yüzünü göstermeye çalıştıkları için onlara saygı duyuyorum. Onların hep yanındayım. Çünkü onlar ana yüreği taşıyorlar. Kandırılıp ölüme yollanan evlatlarını geri istiyorlar. Ben de onlarla beraber sesleniyorum. Evlatlarımızı geri gönderin. Türkiye’nin en önemli sorunu bildiğiniz gibi 40 yıldır içinde olduğumuz terör sorunudur. 40 bin vatandaşımızı bu yolda feda etmişiz. Ama bugün bu anneler çocuklarının alınıp götürüldüğü binanın önünde dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Onlara bir kez daha bütün kalbimle saygı duyuyorum. Her zaman yanlarında olacağım. İnşallah bir daha ki buraya gelişim de evlatlarınızın yanınızda olduğu, onlara kavuştuğunuz mutlu günü kutlamak için olur. İnşallah rabbim ülkemizi bu terör belasından bir an evvel kurtarır. Elbette ki anne yüreğim Diyarbakır anneleri için sızlarken, şehit annelerimiz için de yanıyor. Cumartesi anneleri diyoruz. Onlar da evlat yitirmiş anneler. Onlara da saygı duyuyorum” diye konuştu.

Hülya Koçyiğit’ten anlamlı ziyaret!


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