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Ünlü oyuncu Müslüm Gürses'in akrabası olduğunu açıkladı: 'Büyükbabam demişti' diyerek anlattı

Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno olarak geniş kitlelerce tanınan başarılı oyuncu Sitare Akbaş katıldığı bir etkinlikte Müslüm Gürses ile akraba olduğunu açıkladı. Büyükbabasının kendisine anlattığı hikayeyi basın mensuplarına anlatan ünlü isim, soyadının hikayesini de değindi.

Ekleme: 15.02.2024 - 15:26 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Sitare Akbaş, 'Akasya Durağı' dizisindeki 'Zeyno' karakteriyle tanındı...

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu Sitare Akbaş önceki gece katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarıyla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Oyunculuğunun yanı sıra ticaretle de uğraşan Sitare Akbaş, "Ben hiç dinlenemiyorum. Boş durmaktan keyif almıyorum. Bir kafe açmıştım yakın zamanda, şimdi de bir parfüm markası çıkaracağım.

Ben böyle mutluyum. Seviyorum ticaretle uğraşmayı. Baktım kaybettiğimde olduğum yere geri dönüyorum, o yüzden kaybettiğim hiç bir şey yok, deniyorum" diyerek güldü.

Ünlü oyuncu Müslüm Gürses'in akrabası olduğunu açıkladı: 'Büyükbabam demişti' diyerek anlattı

Müslüm Gürses ile de akrabalığı olduğunu ifade eden Akbaş, şunları söyledi:

"Biz Türkmen göçmeniyiz.

Bana bunu büyük babam anlatmıştı.

Yıllar önce üç erkek kardeş Ankara Çubuk'a göçüyor.

Birisi Urfa'ya birisi Çorum'a birisi de Adana'ya dağılıyor.

Ünlü oyuncu Müslüm Gürses'in akrabası olduğunu açıkladı: 'Büyükbabam demişti' diyerek anlattı

Müslüm Gürses'in büyük dedesi de o kardeşlerden birisiymiş.

Akbaş soyadının hikayesini de anlatan oyuncu şunları söyledi:

"Bizim ailede saçlarımız çabuk beyazlar.


Ünlü oyuncu Müslüm Gürses'in akrabası olduğunu açıkladı: 'Büyükbabam demişti' diyerek anlattı

Bu yüzden soyadımız Akbaş, onun da Akbaş."

Bu sözlerin ardından muhabirler, "Saçlarınızın beyazlamasından korkuyor musunuz?" sorusununu yöneltti.

35 yaşındaki oyuncu, "Benim boyaya alerjim var. O yüzden ödüm kopuyor. Anneme çekmiş genlerim ama elbet o da gelecek başımıza" ifadelerini kullandı.

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