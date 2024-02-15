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Sezen Aksu büyük aşkını andı!

7'den 70'e milyonlarca kişinin gönlüne taht kuran usta sanatçı Sezen Aksu sahne aldığı konserde büyük aşkı Onno Tunç'u andı. Aksu'nun 'Deliler gibi özledim' sözleri sevenlerini duygulandırdı.

Ekleme: 15.02.2024 - 01:50 Güncelleme: 15.02.2024 - 01:52 / Editör: Ozge Selin
Şarkılarını bir çok kişinin ezbere bildiği, 7'den 7'e milyonlarca kişinin gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Sezen Aksu sahne aldığı konserde sözleriyle sevenleri duygulandırdı. Sanatçı, "Kavuşabileceğiniz zamanların şansını bilin. Bazen kavuşamayabilir insan. Pişmanlığı hiçbir şeye benzemez. Hayattayken kıymetini bilin" dedi. Aksu konuşmasından sonra 'Deliler gibi özledim' sözleriyle şarkısına girmesi de dinleyicileri oldukça etkiledi.

ONNO TUNÇ KİMDİR?

Onno Tunç, Ohannes Tunçboyacı tam adına sahiptir. Müziğe ise kilise korolarında seslendirdiği şarkılarla başladı. Profesyonel müziğe ise bas gitarist olarak adım attı. Ardından Emin Fındıkoğlu orkestrasında caz müziğe başladı. Aranjörlüğü ile popüler hale geldi ve şarkı sözleri yazdı. İşte, Onno Tunç hayatı...

Tunç, 1948 yılında İstanbul'un Feriköy semtinde dünyaya geldi. Müziğe kilise korolarında şarkı söyleyerek başladı. Lise yıllarında Black Stones adlı bir müzik grubu kurdu. 1965 yılında Üstün Poyraz Set orkestrası ile profesyonel müzik yaşamına bas gitaristlik ile adım attı. 1967'de Emin Fındıkoğlu orkestrasında caz müziğe başladı. Sonrasında Durul Gence ve Süheyl Denizci orkestralarıyla çalıştı.

Sezen Aksu büyük aşkını andı!

1970'lerde aranjörlüğü ile tanındı. O dönem başta Özdemir Erdoğan, Nilüfer, Bülent Ortaçgil, Gülden Karaböcek, Ajda Pekkan, Nükhet Duru ve Gökben olmak üzere birçok ismin plaklarına katkıda bulundu.1973'te The Bracelet/Melissa adlı plağını yayınladı. Sayısız kez Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'nde besteci ve aranjör olarak yer alıp, 1978 ve 1981 yıllarında aranjör ve orkestra şefi olarak bu yarışmada Türkiye'yi temsil etti. Nükhet Duru'nun 1981'de yayınladığı, bestesi Tunç'a ait Seninle şarkısını dinlemesinin ardından Sezen Aksu, Onno Tunç ile tanıştı ve Tunç'tan ders almaya başladı. Ardından Aksu'nun Şan Tiyatrosu'ndaki programı sırasında birlikte çalışmaya başladılar. Nilüfer'84 albümünün müzik direktörlüğünü üstenmesinin ardından uzun yıllar sadece Sezen Aksu ve orkestrası ile çalıştı. 1984 yılından itibaren Sezen Aksu ile Aysel Gürel'in yazdığı birçok şarkının beste ve düzenlemesi Onno Tunç imzası taşıdı.

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