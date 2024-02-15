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Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!

Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu Merve Dizdar, Sevgililer Günü paylaşımı yaptı. Yeni sevgilisini ilan eden Dizdar'ın karelerine yorum yağdı.

Ekleme: 15.02.2024 - 09:48 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Fransa'da düzenlenen 76'ncı Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Merve Dizdar, iki yıl önce Gürhan Altundaşar’dan boşanmıştı.

Boşandığı için aşka küsmek yerine hayatında yepyeni bir sayfa açan ünlü oyuncu Merve Dizdar, kalbini yeniden aşka açtı.

Merve Dizdar’la Cihan Ayger ilişki yaşamaya başladı. Bir süre aşkını gözden uzakta yaşamak isteyen Dizdar, Sevgililer Günü'nde karar değiştirdi ve sevgilisiyle verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.

Bir kürek kulübüne üye olan Cihan Ayder’le birlikte olan Merve Dizdar, geçen yaz sevgilisinin antrenmanlarına katılmıştı.

Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!

Kürek çekiyor

Ayger ile Dizdar’ın birlikte çekilmiş fotoğrafları, kürek kulübünün Instagram sayfasında da yayınlanmıştı.

Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti!
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