Mehmet Ali Erbil'e sürpriz!

Ünlü olduğu günden beri çapkınlığıyla gündemden düşmeyen şovmen Mehmet Ali Erbil, şu sıralar kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile birlikte.26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Erbil, evliliğe sıcak baktığını ve yeniden baba olmak istediğini belirtmişti.67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, son olarak küçük sevgilisinin Sevgililer Günü sürpriziyle şaşkına döndü.Ceylan, Sevgililer Günü'nde komedyenin ismini dövme yaptırdı. Ceylan'ın 'Mali' dövmesini, Mehmet Ali Erbil "Aşkımın Sevgililer Günü hediyesi, seni seviyorum" diyerek, Instagram'dan paylaştı. Paylaşıma hayranları tarafından yorum yağdı.