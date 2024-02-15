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Beyaz Gazete
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Hande Erçel Kural bozdu!

Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilen pozlarını peş peşe paylaştı. Sabancı'nın hem doğum gününü, hem de sevgililer gününü kutlayan güzel oyuncu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ekleme: 15.02.2024 - 01:57 Güncelleme: 15.02.2024 - 02:01 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 30 yaşındaki Erçel, son olarak 31.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Hande Erçel Kural bozdu!

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Sabancı ile ilişkisini olabildiğince kapalı kapılar ardında yaşamaya çalışan ve sevgilisiyle paylaşım yapmaktan kaçınan Erçel, kural bozdu.

Hande Erçel Kural bozdu!

'DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN SEVGİLİM'

Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bugün doğum günü olan iş insanı ile çekilen karelerini peş peşe yayınlayan oyuncu, fotoğraflarına 'Doğum günün kutlu olsun sevgilim... Benim Sevgililer Günü'm' mesajlarını yazdı.

Hande Erçel Kural bozdu!

Ünlü ismin 33 yaşındaki Hakan Sabancı ile aşk dolu kareleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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