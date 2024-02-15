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Başak Dizer'den aşk dolu paylaşım!

Başak Dizer sosyal medya hesabından eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un sevgililer gününü kutladı. 2016 yılında dünyaevine giren çiftin çocukları Kurt Efe'yle olan paylaşımı da hayranları tarafından çok sevildi.

Ekleme: 15.02.2024 - 01:53 Güncelleme: 15.02.2024 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe 15 Nisan 2022 tarihinde dünyaya gelmişti.

KURT EFE İÇİN DÖVME YAPTIRDI

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinden yakışıklı oyuncunun dövmeleri dikkat çekmişti. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan ünlü ismin, Kurt Efe’nin doğduğu gün oğlunun elini tutarken çektirdiği fotoğrafı koluna dövdürdüğü görülmüştü.

Başak Dizer'den aşk dolu paylaşım!

'MİNİK ZARİF KIZIMIZ'

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, tatil dönüşü Lüleburgaz'da sokakta titreyen bir köpek görmüş, Ünlü çift, dayanamayıp dişi köpeği İstanbul'a getirmişti. Başak Dizer de yeni dostlarının fotoğrafını, "Bu bebişi Lüleburgaz'da sokakta titrerken bulduk ve tabii ki dayanamadık aldık. İstanbul'a bizimle geliyor minik zarif kızımız" notuyla paylaşmıştı. Ünlü çiftin evinde, üç kedi, iki köpek ve bir kuşları bulunuyor.

Başak Dizer'den aşk dolu paylaşım!

BAŞAK DİZER'DEN SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMI

Başak Dizer sosyal medya hesabından eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un sevgililer gününü kutladı. Paylaşımında çocukları Kurt Efe'yle olan fotoğraflara yer veren Dizer, "Sevgililikte son nokta" notunu düştü.

Başak Dizer'den aşk dolu paylaşım!


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