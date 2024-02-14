Şevval Sam oğlu Taro Emir Tekin'i anlattı!

Şevval Sam, kendisi gibi oyuncu oğlu Taro Emir Tekin'i anlattı. Hala küçük bir çocuk gibi olduğunu söyleyen Sam, oğlunun kucağına oturduğunu söyledi.

50 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, ikinci sezonda Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Kaya karakteriyle katılan 26 yaşındaki oğlu Taro Emir Tekin'i sette ziyaret etmişti. Sam, sette çektiği videoyu takipçileriyle paylaşmıştı.Yaptığı açıklamalar ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Şevval Sam son açıklamasıyla gündeme geldi.Sam, Beşiktaş forması altında 15 yıl top koşturan Metin Tekin'le olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Taro Emir Tekin hakkında şaşırtan açıklamalar yaptı.Sam, oğlu Taro Emir Tekin'in hâlâ kucağına oturduğunu anlattı. Ve Taro Emir'in küçüklüğünden beri stil sahibi olduğunu söyle Sam 'Oğlumu sete ziyarete gittiğimde koşarak gelip sette kucağıma oturuyor. Oğlum oturma bak diyorum. Oğlum 2 yaşında da stil sahibiydi. Estetik algısı vardı. Benden daha zevkli biri' ifadelerini kullandı.