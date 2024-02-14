Oyuncu Damla Sönmez imaj değiştirdi!

Çukur dizisinde hayat verdiği Efsun karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Damla Sönmez, kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da gündeme geliyor.Yeni projesi için imaj değiştiren Sönmez, saçlarını kıvırcık yaptı.Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Damla Sönmez, son olarak 1,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni projesi için saçlarını kıvırcık yaptığı hallerini paylaştı.Sönmez, paylaşımına ise 'Kıvırdıklarımız kıvıracaklarımızın teminatıdır.' notunu düştü. Paylaşımı kısa sürede çok konuşuldu.