  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

O film vizyondan kaldırıldı!

8 Şubat 2004 tarihinde hayata veda eden usta sanatçı Cem Karaca'nın mücadele dolu hayatını ve müzikal yolculuğunu konu alan, İsmail Hacıoğlu'nun başrol oynadığı 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filmi, davacı İlkim Karaca tarafından 'son gün' mahkemeye yatırılan 3,5 milyon TL teminat sonrası tedbir kararıyla durduruldu.

Ekleme: 14.02.2024 - 01:03 Güncelleme: 14.02.2024 - 01:05 / Editör: Ozge Selin
Cem Karaca'nın 2001-2004 arasındaki eşi İlkim Karaca, 26 Ocak'ta gösterime giren Cem Karaca'nın Gözyaşları adlı sinema filminde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi, İlkim Karaca'yı haklı bulmuş ve gösterimin durdurulmasına yönelik ara karar vermişti. Talebin kabulü için İlkim Karaca'nın 3.5 milyon TL teminat yatırması şarta bağlanmıştı.

O film vizyondan kaldırıldı!

PARAYI SON GÜN YATIRDI!

İlkim Karaca'nın, son gün 3.5 milyon TL teminatı yatırdığı ortaya çıktı. Böylece Yüksel Aksu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin gösteriminin durdurulması kararı, yapımcı şirkete tebliğ edildi.

O film vizyondan kaldırıldı!

"ADALET YERİNİ BULACAK VE TEDBİR KALKACAK"

Yapım şirketinden yapılan açıklamada, "Vizyondaki filmimize verilen durdurma kararı hem bizleri hem de Cem Karaca hayranlarını üzmüştür. Mahkeme süreci devam ederken, içten bir şekilde inanıyoruz ki adalet yerini bulacak ve ileriki dönemde üzerindeki tedbir kararı kaldırılarak filmimiz halkla bir kez daha buluşacaktır" denildi.

O film vizyondan kaldırıldı!

29.3 MİLYON TL HASILAT!

Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı; Fikret Kuşkan, Melisa Aslı Pamuk, Yasemin Yalçın, Meral Çetinkaya ve Melisa Döngel'in rol aldığı yapım, şu ana kadar 219 bin 331 kişi tarafından izlenirken, 29 milyon 330 bin 867 TL hasılat elde etti.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda