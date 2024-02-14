O film vizyondan kaldırıldı!

Cem Karaca'nın 2001-2004 arasındaki eşi İlkim Karaca, 26 Ocak'ta gösterime giren Cem Karaca'nın Gözyaşları adlı sinema filminde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulunmuştu.İstanbul Fikri ve Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi, İlkim Karaca'yı haklı bulmuş ve gösterimin durdurulmasına yönelik ara karar vermişti. Talebin kabulü için İlkim Karaca'nın 3.5 milyon TL teminat yatırması şarta bağlanmıştı.PARAYI SON GÜN YATIRDI!İlkim Karaca'nın, son gün 3.5 milyon TL teminatı yatırdığı ortaya çıktı. Böylece Yüksel Aksu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin gösteriminin durdurulması kararı, yapımcı şirkete tebliğ edildi."ADALET YERİNİ BULACAK VE TEDBİR KALKACAK"Yapım şirketinden yapılan açıklamada, "Vizyondaki filmimize verilen durdurma kararı hem bizleri hem de Cem Karaca hayranlarını üzmüştür. Mahkeme süreci devam ederken, içten bir şekilde inanıyoruz ki adalet yerini bulacak ve ileriki dönemde üzerindeki tedbir kararı kaldırılarak filmimiz halkla bir kez daha buluşacaktır" denildi.29.3 MİLYON TL HASILAT!Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı; Fikret Kuşkan, Melisa Aslı Pamuk, Yasemin Yalçın, Meral Çetinkaya ve Melisa Döngel'in rol aldığı yapım, şu ana kadar 219 bin 331 kişi tarafından izlenirken, 29 milyon 330 bin 867 TL hasılat elde etti.