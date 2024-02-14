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Erkan Özerman hayatını kaybetti!

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman, 86 yaşında hayata veda etti. Ünlü organizatör, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ekleme: 14.02.2024 - 00:58 Güncelleme: 14.02.2024 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir kanserle mücadele eden Erkan Özerman, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özerman'ın pankreas kanserinin metastaz yapması nedeniyle tedavisi görmeye başladığı duyurulmuştu.

'KANSER TEDAVİSİ' AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, “Pankreas kanseri metastaz yapıp karaciğere de geçmiş. Erkan Özerman, Onkolog Doktor Süalp Tansan tarafından tedavi edilmeye başlanmıştır. Kurucu başkanı olduğu 35. Best Model of The World yarışması ertelenmeyecek ve 16 Aralık 2022’de İstanbul’da, 40 ülkenin iştirakiyle Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir" denilmişti.

Erkan Özerman hayatını kaybetti!

EĞLENCE DÜNYASININ MİMARIYDI

Erkan Özerman 1938 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda eğitim gördü. Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı.

Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulundu. Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu oldu.

1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır. 2017 yılında Best Model’i 22 yaşındaki yeğeni Almila Özerman’a devretti.

Erkan Özerman hayatını kaybetti!

Ödülleri :

1977 Midem Cannes FIDOF Özel Ödülü
1980 Paris Altın Eyfel Ödülü
1986 Oscar de France Ödülü
1997 Best Model of The World 10. Yıl Uluslararası Başarı Ödülü

Erkan Özerman hayatını kaybetti!

Madalyaları :

2001 Chevalier Dans l'Ordre National du Mérite (Fransa Devlet Liyakat Madalyası)
2004 TC Dışişleri Bakanlığı, Japonya Türk Yılı Özel Madalyası

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