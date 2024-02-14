Cem Karaca'nın oğlundan manidar paylaşım!

Anadolu Rock Müziği'nin efsane isimlerinden sanatçı Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi, geçtiğimiz haftalarda vizyona girmişti. Ancak sanatçının eski eşi İlkim Karaca, filmde kullanılan şarkılarda telif hakkının olduğunu belirterek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme İlkim Karaca'yı haklı buldu ve film vizyondan kaldırıldı.EMRAH KARACA'DAN CEM KARACA PAYLAŞIMIAlınan kararın ardından Emrah Karaca'dan bir Cem Karaca paylaşımı geldi. Karaca paylaşımında, babasının bir şarkısında yer alan "Bekle beni geleceğim..." sözlerine yer verdi. Bu paylaşımı, İsmail Hacıoğlu da kendi sosyal medya hesabından paylaştı.