  • USD: 30,68 - 30,74
  • EURO: 32,85 - 32,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aras Bulut İynemli'nin şiddet mağduru yengesi Eda İynemli ilk kez konuştu

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli eşi Eda İynemli’yi darp ettiği gerekçesiyle yargılanacak. Ekran Haber’e konuşan şiddet mağduru kadın, ‘Evet defalarca darp edildim. Hukuk mücadelemin arkasındayım’ dedi.

Ekleme: 14.02.2024 - 14:03 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Ekran Haber'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Olay, 22 Ekim günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana geldi. İddiaya göre çift tartıştı. Tartışma büyümeye başlayınca Orçun İynemli eşini dövdü. Eşinden şiddet gören Eda İynemli karakola giderek şikayetçi oldu. İfadesinde eşinin kendisini darp ettiği, aynı zamanda evde uyuşturucu madde imal ederek kullandığı söyledi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine Orçun İynemli, ifadesinde evinde uyuşturucu madde yapmayı denediğini belirterek, maddeleri satmak için değil, kullanma amacı güttüğünü ifade etti. Çıkan maddelerin tümünün uyuşturucu yapımında kullanılan madde olduğunu söyleyen Orçun İynemli, aylık 250 bin lira geliri olduğunu, uyuşturucu satışından elde edeceği paraya ihtiyacının olmadığını, oyunculuk, yönetmenlik ve ses sanatçılığından para kazandığını belirtti. Haftada iki-üç kez madde kullandığını söyleyen ve bağımlı olduğuna dikkat çeken İynemli, "Tedavi olmak istiyorum" dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İfadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan oyuncu, eşinin tartışma sonrası kendisinden şikayetçi olduğunu ve bu durumdan pişmanlık duyduğunu belirtti. Hakimlik oyuncunun adli kontrol altına alınarak yurt dışına çıkışını yasaklayarak her cumartesi günü karakola imza vermesine karar verdi.

YARGILANACAK

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Eda İynemli'nin darp edilmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Orçun İynemli'nin tartışma sırasında Eda İynemli'ye tokat attığı, atılan tokatın kulağına denk gelerek basit şekilde yaralandığı ifade edildi.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDECEK

‘Basit Yaralama' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkacak. Oyuncunun uyuşturucu kullanmak suçundan soruşturması ise devam ediyor.

ŞİDDET MAĞDURU YENGE İLK KEZ KONUŞTU

Şiddet mağduru Eda İynemli, kameralaramıza yakalandı ve Ekranhaber’e özel açıklamalarda bulundu. Genç kadın, ‘Evet defalarca dayak yedim. Aramızda devam eden bir boşanma davası var. Ben hukuk mücadelemin arkasındayım. Şikayetimden vazgeçtiğim yönünde çıkan haberler diğer soruşturmayla karıştırılıyor’ dedi.

AVUKATLARI KONUŞTU

Mağdur Eda İynemli’nin avukatı Şilan Can Gökçe Aydın ise “müvekkilim eşinden gördüğü şiddet suçunun kovuşturulduğu ceza dosyasına müdahale talebinde bulundu ve gördüğü şiddetin cezalandırılmasını istedi. Taraflar arasında boşanma davası da açılmış ve süreç devam etmektedir. Müvekkilim yaşadığı zor zamanları ve gördüğü zararı hukuk mücadelesi ile giderecektir.” Av. Şilan Can Gökçe Aydın ve Av. Mehmet Benan Ülgen, şiddet mağduru Eda İynemli’ nin hukuk mücadelesini sürdürdüğünü ve müvekkillerinin gerektiğinde kamuoyunu aydınlatabileceğini, bu aşamada yasal sürecin devam ettiğini bildirdi.
Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den ortak basın toplantısı
İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden alındı
Son dakika... Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine dair açıklama
Erzincan’daki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!
Tam 12 yıl sonra: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a indi! Sisi tarafından karşılandı
CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!
MHP, 52 belediye başkan adayını daha açıkladı
ABD Başkanı Biden Trump’a ateş püskürdü! NATO sözlerine büyük tepki
Erzincan'da maden sahasında heyelan! Saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı işçilerin kimlikleri belli oldu!
Bakanlık duyurdu! Numuneler alındı: Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi
AK Parti programına saldırıda yeni görüntü! Küçükçekmece'deki saldırıda hedefin Aziz Yeniay olduğu ortaya çıktı
CHP'de rant ve talan kavgası! Partililer kazan kaldırdı: Peş peşe istifalar
Soykırımcı İsrailli bakandan skandal çağrı: Kadın ve çocukları vurun!
İBB’nin ihmali bir can aldı! Hiçbir aydınlatma ve yaya geçidi yok
Gazze'de can kaybı artıyor: 28 bin 576 kişi hayatını kaybetti
Erzincan'daki heyelanda saha sorumlusu dahil 4 kişi gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir'de ikramiye krizi... Sendikadan Soyer'e ültimatom
Erzincan'da toprak kayması: Ailelerin acı bekleyişi sürüyor
O paylaşım gündeme bomba gibi düştü! Erzincan’daki maden felaketini 5 gün önceden bilmiş...
CHP’liler birbirine girdi! Eren Erdem’den fondaş İsmail Küçükkaya’yı bombaladı: Özgür Özel’i yiyeceksiniz!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Deprem uzmanı tek tek saydı! İşte depremde en güvenilir iller: Artvin, Rize...

Deprem uzmanı tek tek saydı! İşte depremde en güvenilir iller: Artvin, Rize...

Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek

Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek

Göbeklitepe'nin 'D yapısında' bulundu: 81 eser ilk kez teşhir edilecek

Göbeklitepe'nin 'D yapısında' bulundu: 81 eser ilk kez teşhir edilecek

14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda