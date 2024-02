Aras Bulut İynemli'nin şiddet mağduru yengesi Eda İynemli ilk kez konuştu

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli eşi Eda İynemli’yi darp ettiği gerekçesiyle yargılanacak. Ekran Haber’e konuşan şiddet mağduru kadın, ‘Evet defalarca darp edildim. Hukuk mücadelemin arkasındayım’ dedi.

Ekran Haber'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Olay, 22 Ekim günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana geldi. İddiaya göre çift tartıştı. Tartışma büyümeye başlayınca Orçun İynemli eşini dövdü. Eşinden şiddet gören Eda İynemli karakola giderek şikayetçi oldu. İfadesinde eşinin kendisini darp ettiği, aynı zamanda evde uyuşturucu madde imal ederek kullandığı söyledi.



UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ



Bunun üzerine Orçun İynemli, ifadesinde evinde uyuşturucu madde yapmayı denediğini belirterek, maddeleri satmak için değil, kullanma amacı güttüğünü ifade etti. Çıkan maddelerin tümünün uyuşturucu yapımında kullanılan madde olduğunu söyleyen Orçun İynemli, aylık 250 bin lira geliri olduğunu, uyuşturucu satışından elde edeceği paraya ihtiyacının olmadığını, oyunculuk, yönetmenlik ve ses sanatçılığından para kazandığını belirtti. Haftada iki-üç kez madde kullandığını söyleyen ve bağımlı olduğuna dikkat çeken İynemli, "Tedavi olmak istiyorum" dedi.



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI



İfadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan oyuncu, eşinin tartışma sonrası kendisinden şikayetçi olduğunu ve bu durumdan pişmanlık duyduğunu belirtti. Hakimlik oyuncunun adli kontrol altına alınarak yurt dışına çıkışını yasaklayarak her cumartesi günü karakola imza vermesine karar verdi.



YARGILANACAK



Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Eda İynemli'nin darp edilmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Orçun İynemli'nin tartışma sırasında Eda İynemli'ye tokat attığı, atılan tokatın kulağına denk gelerek basit şekilde yaralandığı ifade edildi.



UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDECEK



‘Basit Yaralama' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkacak. Oyuncunun uyuşturucu kullanmak suçundan soruşturması ise devam ediyor.



ŞİDDET MAĞDURU YENGE İLK KEZ KONUŞTU



Şiddet mağduru Eda İynemli, kameralaramıza yakalandı ve Ekranhaber’e özel açıklamalarda bulundu. Genç kadın, ‘Evet defalarca dayak yedim. Aramızda devam eden bir boşanma davası var. Ben hukuk mücadelemin arkasındayım. Şikayetimden vazgeçtiğim yönünde çıkan haberler diğer soruşturmayla karıştırılıyor’ dedi.



AVUKATLARI KONUŞTU



Mağdur Eda İynemli’nin avukatı Şilan Can Gökçe Aydın ise “müvekkilim eşinden gördüğü şiddet suçunun kovuşturulduğu ceza dosyasına müdahale talebinde bulundu ve gördüğü şiddetin cezalandırılmasını istedi. Taraflar arasında boşanma davası da açılmış ve süreç devam etmektedir. Müvekkilim yaşadığı zor zamanları ve gördüğü zararı hukuk mücadelesi ile giderecektir.” Av. Şilan Can Gökçe Aydın ve Av. Mehmet Benan Ülgen, şiddet mağduru Eda İynemli’ nin hukuk mücadelesini sürdürdüğünü ve müvekkillerinin gerektiğinde kamuoyunu aydınlatabileceğini, bu aşamada yasal sürecin devam ettiğini bildirdi.