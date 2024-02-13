Yayında sevgilisini azarladı

TikTok'ta açtığı canlı yayınlar ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e gönlünü kaptırdığını açıklaması ile gündeme bomba gibi düşüt. Serdar Ortaç, Çağla Taşdelen ilişkisiyle ilgili "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" demişti.Ünlü çift birlikte TikTok yayını açtı. Taşdelen'le canlı yayında muhabbet eden olan Ortaç, ona karşı olan ilgisinden bahsetti. "İnanıyorum aşkı bulacağım ben. Henüz evde kalmış gibi hissetmiyorum Serdar Bey"diyen Çağla Taşdelen'e Serdar Ortaç kızdı.Ortaç, "Benden iyisi mi var? Bilemiyorum aslında... Şimdi küfür edeceğim halen daha Serdar Bey'le devam et sen. Makyajsız botoksuz Çağla gibi kız seviyorum" ifadelerini kullandı.Çağla ise "Arkadaşlar şu an şaka yapıyor" dedi. Ortaç, ise "Yok hiç şaka yapmıyorum" şeklinde yanıt verdi.