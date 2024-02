Tanyeli hastalık sürecini anlattı

Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli'ye, Türkan Şerbetçi sahibi olduğu mekenın ev sahipliğinde moral gecesi düzenledi. Sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlünün katıldığı gecede; Zara'nın sahnesine Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Ahmet Selçuk İlkan, Safiye Soyman, Fatih Ürek, Selen Görgüzel, Ferman Toprak, İsmail Özkan ve Didem Kınalı gibi isimler Tanyeli'ye moral vermek amacıyla konuk oldular.Zara, bir dönemin çok konuşulan isimlerinden Tanyeli hakkında, "Bu gece her şey güzeller güzeli Tanyeli'm için. Sektörün en güzel kalpli insanları burada onun için toplandılar. Tanyeli'nin düğünü bu gün. Onun en sevdiği şarkıyı okumak istiyorum" diyerek 'Dilenci' şarkısını seslendirdi. Ardından Tanyeli, sahnede 52'nci yaşını da yakın dostları ile birlikte kutladı. Tanyeli'nin, doğum günü pastasını kestikten sonra konuşma yaparken gözleri doldu.Ünlü antikacı ve müzayedeci Uğur Batur tarafından moral gecesinde düzenlenen müzayedede, cemiyet hayatının önde gelen isimleri aralarında çok değerli resimlerin de bulunduğu, antika, takı, dekorasyon objeleri ve tabloları satın aldılar. 10 parça müzayede ürününden toplamda 500 TL değerinde satış yapılarak katkıda bulunuldu.Hastalık sürecinde neler yaşadığını gazetecilere anlatan Tanyeli şöyle konuştu:"Süreci çocuklardan saklıyordum ama onlar öğrendiler artık sır kalmadı. Üçüncü evredeyim şu an. Yurt dışında ameliyatsız tedavi için bugün bağlantı yaptık. 3 tane ülkede ameliyatsız tedavi var. Olmazsa artık Allah ne dediyse o olacak. Dünya zorlu bir sınavdan geçiyor. Herkesin de kendine göre mücadelesi var. Bir verenden de Allah razı olsun, bin verenden de. Allah herkesten razı olsun. Bana gönülden gelen zaten bana şifa olur. Yanımda olandan Allah razı olsun, olmayana da Allah hayatında kolaylık versin. Yanımda olmadı diye üzüldüğüm olmadı diyemiyorum ama ben herkesi canı gönülden affettim. Bu hayat çok kısa küs kalmaya ve üzülmeye değmez."Tanyeli, eşi İlker Sünnili'ye de teşekkür etti. Hastalığı süresince hep yanında olduğunu dile getirerek, "Eşim çok kıymetlim. 8-9 aydır hiç ayrılmadı yanımdan. Ailemizde abimi ve kayınvalidemi kanserden kaybettik biz. Bizim sınavımız birmiş demek ki. Umarım bu gece benim ikinci kez doğmama vesile olur. Bu hastalıkların hem bir hediye aynı zamanda da bir kefaret olduğunu düşünüyorum" dedi.Tanyeli'yi yalnız bırakmayan ünlüler arasında Fatih Ürek de vardı. Ürek, "Ben çok etkilendim bu süreçten. Öyle güzel zamanlarımız var ki onunla ben çok seviyorum Tanyeli'yi. Kötü haberini aldığım insanlar ile ben küserim ya. Küserim derken kötü haber ya bu, ben sevmiyorum kötü haberleri. Hayat hep güzel olsa keşke. Her zaman pozitif olabilse. En başından beri ben süreci takip etmeye çalışıyorum. Biraz beslenmesini düzgün yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.Safiye Soyman ise, "Çok güzel bir gece olacak. Tanyeli'me geldik. Sanatçı arkadaşlarımız ile birlikte biraz sahne alacağız. Şifa niyetine olsun ona inşallah. Onu çok seviyorum. Hemen hemen aynı sahnede birlikte çalışırdık. Beraber çok çalıştık biz Tanyeli ile. Dünya meleği dünya iyisidir o" dedi.