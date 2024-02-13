Ceketinin fiyatı dudak uçuklattı!

Oğuzhan Koç (38) ile sekiz aylık evliliği geçtiğimiz mayıs ayında biten Demet Özdemir (31), önceki aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Evde dinlenerek iyileşmeye çalışan oyuncu geçen gün sosyal medyadan film tavsiyesi istemişti.Kendisi için endişelenen hayranlarına sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:"Merak edenler için, çok şükür şuan çok iyiyim. Lütfen kendinize dikkat edin."Özdemir, son olarak 16.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladığı bir fotoğrafa gündeme geldi. Selfie'siyle dikkat çeken Özdemir'in tarzının bedeli de belli oldu.'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasına göre; güzel oyuncunun ünlü bir markaya ait ceketinin fiyatı, 93 bin 822 TL.Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin tarzına; "Demet'e ne giyse yakışır", "Maşallah" ve "Harika" gibi yorumlar yaptı.