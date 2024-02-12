Turan-Doğan çifti partide görüntülendi

Önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenen Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan, gazeteciler ile sohbet etti. Arda Turan, "Arkadaşlar iyi akşamlar. Yakın bir dostumuzun doğum günü vardı ona katıldık. Herkese iyi geceler diliyoruz" şeklinde konuştu.

Sosyetik güzel Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Kapıda bekleyen basın mensupları ile sohbet eden Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan keyifli halleriyle dikkat çekti.Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Turan, "Arkadaşlar iyi akşamlar. Yakın bir dostumuzun doğum günü vardı ona katıldık. Herkese iyi geceler diliyoruz" ifadelerini kullandı.Arda Turan, futbolculuk yıllarından hocası olan Fatih Terim'in Yunanistan takımı Panathinaikos'u çalıştırmasıyla ilgili olarak; "Hocamız gayet güzel ilerliyor. Gurur duyuyoruz" dedi. Çift, daha sonra otomobillerine binip oradan ayrıldı.