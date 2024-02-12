Safiye Soyman'da o akıma kapıldı!

Televizyon ekranlarının yeni dizisi 'İnci Taneleri' dillerden düşmüyor.Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizinin, her fragmanı sosyal medyada gündem oluyor. Dizideki 'Dilber dansı' olarak bilinen sahneler oldukça dikkat çekiyor.Şarkı ve dansın figürleri ise ünlüler başta olmak üzere herkes tarafından sıkça taklit ediliyor.Zaman zaman eleştirilerin de odağında olan sahneler, izleyicileri adeta ekrana kilitliyor.Dilber dansını ise taklit etmeyen kalmadı denecek kadar az. Son olarak şarkıcı Safiye Soyman da akıma katıldı. Soyman, kar tatilinden yaptığı paylaşımda Dilber dansına yer verdi.Şarkı eşliğinde oynayan Soyman, 'Dilber dansının gerçeğini benden öğrenin.' diyerek paylaştı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.