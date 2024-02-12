Nilüfer, kızının ısrarına kayıtsız kalamadı!

'Dünya Dönüyor', 'Taa Uzak Yollardan', 'Haram Geceler', 'Esmer Günler', 'Mor Menekşe', 'Mavilim', 'Yeniden Sev' ve 'Kavak Yelleri' gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Nilifer son paylaşımıyla gündem oldu.Ünlü şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe'nin dövme ısrarına kayıtsız kalamadı.'BOYUN EĞDİM'Şarkıcı paylaşımına, 'Uzun yıllardır kızım beni dövme yaptırma konusunda ikna etmeye çalışıyor, ben de hayır diyorum hep. Bu hafta sonu yaptığımız iki günlük bodrum kaçamağında tutturdu, yine aynısından ikimiz de yaptıralım diye. İnsan evladı için çiğ tavuk yer ilkesinden yola çıkarak boyun eğdim. Ve çok tatlı minicik bir yıldızımız var orta parmağımızda' notunu düştü.