Gupse Özay'dan nostaljik paylaşım!

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Deliha filmiyle gişelerde rekor kıran ünlü oyuncu, bugün kendi kişisel hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. İşte Gupse Özay'ın o çocukluk fotoğrafı!

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de nikah masasına oturdu.Mutlu evlilikleri olan oyuncu çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırdı.HAYRANLARINI ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM!'Deliha' filmi vizyonda olan Gupse Özay, son dönemde yaptığı paylaşımlarla gündemde. Ünlü oyuncu bugün yeni bir paylaşımda daha bulunarak hayranlarını şaşırttı.BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ ALDI!Ünlü oyuncunun bu fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni geldi.