  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gökhan Keser'den dikkat çeken açıklama!

Gökhan Keser, önceki gün Kıbrıs’ta bir mekanda sahne aldı. "En kötü günümüz böyle olsun" diyerek başladığı gecede sevenlerine müzik ziyafeti sunan 36 yaşındaki şarkıcı, "Herkes en iyi olduğu şeyi yapmaya devam etsin" sözleriyle dikkat çekti.

Ekleme: 12.02.2024 - 10:13 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökhan Keser, yeni şarkılarının yolda olduğunu belirterek, "Yenilik ve döneme ayak uydurmak her zaman güzeldir ama genel olarak bir kitle var ki, sadece popüler olanın peşinde. Bir şeyleri sürekli tüketerek yol alamayız. Herkes en iyi olduğu şeyi yapmaya devam etsin ama ben popüler kültürün değil pop müziğin bekçisi olmaya devam edeceğim. Barış Manço’yu örnek alıyorum her zaman da alacağım ve üreten olacağım" şeklinde konuştu.

YENİ FİLM HEYECANI

Yakında başrolünde yer aldığı 'Asırlık Aşk - Mahsusa' isimli sinema filminin vizyona gireceğini açıklayan Keser, "Geçmiş ve günümüzün harmanlandığı çok özel, keyifle hayat verdiğim büyük prodüksiyonu olan bir iş oldu" diyerek heyecanını dile getirdi.

"UMARIM BİR GÜN DOĞRU KİŞİYLE KARŞILAŞIRIM"

Özel hayatına dair konuşan Keser, "Aşk yok, iş var. Uzun zamandır hayatımda özel biri yok. Sadece işime odaklanmış durumdayım. Zaten son şarkımda da söylediğim gibi ben hep Yanlışlara Aşığım. Umarım bir gün doğru kişiyle karşılaşırım" şeklinde konuştu.

Gökhan Keser'den dikkat çeken açıklama!

Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda