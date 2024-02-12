Gökhan Keser'den dikkat çeken açıklama!

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökhan Keser, yeni şarkılarının yolda olduğunu belirterek, "Yenilik ve döneme ayak uydurmak her zaman güzeldir ama genel olarak bir kitle var ki, sadece popüler olanın peşinde. Bir şeyleri sürekli tüketerek yol alamayız. Herkes en iyi olduğu şeyi yapmaya devam etsin ama ben popüler kültürün değil pop müziğin bekçisi olmaya devam edeceğim. Barış Manço’yu örnek alıyorum her zaman da alacağım ve üreten olacağım" şeklinde konuştu.Yakında başrolünde yer aldığı 'Asırlık Aşk - Mahsusa' isimli sinema filminin vizyona gireceğini açıklayan Keser, "Geçmiş ve günümüzün harmanlandığı çok özel, keyifle hayat verdiğim büyük prodüksiyonu olan bir iş oldu" diyerek heyecanını dile getirdi.Özel hayatına dair konuşan Keser, "Aşk yok, iş var. Uzun zamandır hayatımda özel biri yok. Sadece işime odaklanmış durumdayım. Zaten son şarkımda da söylediğim gibi ben hep Yanlışlara Aşığım. Umarım bir gün doğru kişiyle karşılaşırım" şeklinde konuştu.