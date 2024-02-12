  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Azra Akın doğuma gün sayıyor!

2017'de Atakan Koru ile evlenen, 6 yaşında Demir adında bir oğlu olan Azra Akın ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Ünlü isim, karnı burnunda görüntüsünü; "Sevgili Yasemin’in objektifinden, toplantı öncesi…" notuyla paylaştı.

Ekleme: 12.02.2024 - 01:42 Güncelleme: 12.02.2024 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
2002'de 'Dünya Güzeli' ünvanını alan Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile hayatını birleştirmişti. 2018'de oğlu Demir'i kucağına alan Akın, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Azra Akın, ilk hamile pozunu yeni yılın ilk günlerinde paylaşmış, '2024'te 4 kişilik bir aileyiz' notunu düşmüştü.

'BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DOĞUNCA ÖĞRENECEĞİZ'

Bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu ancak öğrenmek istemediklerini söyleyen Akın, 'Doktorumuz cinsiyeti biliyor ama biz bilmek istemiyoruz. Demir'in hamileliğinde olduğu gibi doğumda öğrenmek istiyoruz. Hamileliğin ilk 3 haftası zor geçti. Yorgun bir dönem geçirdim. İsteksizlik, olumsuz bir ruh hali ve depresyon hali yaşadım ama son birkaç haftadır gayet iyiyim' ifadelerini kullanmıştı.

Azra Akın, ayrıca; 'Oğlum Demir'e bir kardeşi olacağını eşim Atakan Koru ile birlikte onun anlayacağı bir şekilde anlattık ve o da çok mutlu oldu' demişti.

Azra Akın doğuma gün sayıyor!

'ÇOCUĞUMU YALNIZ BAŞIMA BÜYÜTMEK İSTİYORUM'

Azra Akın; 'Çocuğumu yalnız başıma büyütmek istiyorum. Demir'de de bu böyle olmuştu. Eşimin ailesi ve benim ailem bize biraz uzak olduğu için onlardan yardım almamız zor olacak ama bir yardımcımız tabii ki olacak' şeklinde konuşmuştu.

Azra Akın doğuma gün sayıyor!

'TOPLANTI ÖNCESİ'

7 aylık hamile olan Azra Akın, karnı burnunda görüntüsünü; 'Sevgili Yasemin'in objektifinden, toplantı öncesi…' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda