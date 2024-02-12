Ali Sürmeli'nin hesabı hacklendi!

'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi: Pusu', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi çok izlenen dizilerde rol alan Ali Sürmeli’nin Instagram hesabı geçtiğimiz günlerde ele geçirilmişti.Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı hack’lendikten sonra yapılam ilk paylaşımda, "Önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor” ifadeleri kullanılmıştı.Ardından Sürmeli’nin oyuncu Didem Karataş’ı kürtaj yaptırmaya zorladığı paylaşımı gelmişti:Söz konusu paylaşımlarda Ali Sürmeli’nin vergi kaçırdığı da öne sürüldü.Menajerim Cem Tatlıtuğ’un kız arkadaşının adına şirket üzerinden diziler ve sinema filmleri için anlaştığım ücretin yüzde 50’si resmi olarak bana geliyordu. Kalan yüzde 50 miktar oğlum Eren Sürmeli hesabına ve elden veriliyordu.Ali Sürmeli’nin kolon kanseri tedavisi gören annesi Akçe Sürmeli (82), Eylül 2022'de yaşamına son vermişti. Akçe Sürmeli, çocukları ve bakıcısıyla beraber kaldığı Kocaeli'nin Derince ilçesindeki evinin arka bahçesinde ipe asılı halde bulunmuştu.Oyuncunun hesabında yer alan bir diğer paylaşım, "Annemin intihar sebebi de benim uyuşturucu kullanıp, kendisine sahip çıkmamamdır" şeklindeydi.Sürmeli'nin sosyal medya sayfası Ay Yıldız Tim tarafından kurtarıldı. Ali Sürmeli'nin sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda "Amerika'dan IP kullanılarak hacklenen Ali Sürmeli'nin hesabı Ay Yıldız Tim tarafından kurtarılmıştır. Hesap Eren Sürmeli'ye tüm güvenlik önlemleri alınarak teslim edilecektir" ifadeleri kullanıldı.