Sinem Kobal'in şaşırtan değişimi!

Sinem Kobal uzun zamandır ekrandan uzak bir hayat sürdürüyor. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, artık hayatını iki çocuk annesi olarak sürdürüyor. Selena dizisinde oynadığı fantastik karakter Selena ile şöhretini arttıran ve halen daha çocuklar tarafından Selena olarak anılan Sinem Kobal, ekranda pek çok projede rol almıştı. Ancak birçok kişi bilmese de, Sinem Kobal ekranda ilk olarak henüz 13 yaşındayken yer almıştı.Sinem Kobal'ın o hali gündem oldu!Gülben Ergen, Kenan Işık, Haldun Dormen ve Seray Sever'in ana karakterlerini oynadıkları Dadı dizisi, döneminin en çok izlenen sit-com yapımları arasında yer alıyordu. Sinem Kobal, Dadı dizisinde Kenan Işık'ın büyük kızını oynamıştı.İşte Sinem Kobal'ın Dadı dizisindeki o zamanları!