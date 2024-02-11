Merve Boluğur'dan şoke eden açıklama!

Önce Murat Dalkılıç, ardından DJ Mert Aydın ile olmak üzere iki evlilik yapan Merve Boluğur, Eser Yenenler'in programına katıldı. Boluğur samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Evliliği 53 günde biten Merve Boluğur "Geyşa olmayı seviyorum" sözleriyle gündem oldu.

2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım 2022'de boşanan çift, ayrılıktan sonra birkaç kez birlikte görüntülense de; ilişkilerine ikinci şansı verdikleri iddiasını yalanlamıştı.



"100 MİLYON TL'LİK TEKLİF ALDIM"



Boluğur, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı. Oyuncu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet ederek; "100 milyon TL'lik teklif aldım. Dubai'ye gidiyorum, kırmızı halıda yürüyeceğim. Çok güzel olacak. Bol bol işlerim var Dubai'de ve Katar'da. Yurt dışından çok işler geliyor. Ülkeyi terk edeceğim galiba, öyle görünüyor" demişti.



"ÖZEL HAYATIMI DÜZENE SOKMAK İSTEDİM"



Eser Yenenler'in Linç@ programına katılan Merve Boluğur özel hayat açıklamasıyla dikkat çekti. Uzun yıllar çalıştığı için setlere ara verdiğini söyleyen oyuncu "Biraz açıkçası dinlenmek istedim biraz özel hayatımı düzene sokmak istedim çok güzel başardım" diyerek kahkaha attı.