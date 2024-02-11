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Işın Karaca, saçlarını kızına kazıttı

Alopeci Universal hastalığıyla mücadele eden Işın Karaca, saçlarını kızı Mia'ya kazıttığı anları yayımladı. Karaca, "Saçlarımı çekip elimde kalacağına Mia hepsini kesti" dedi.

Ekleme: 11.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
2023'te bir süredir Alopeci Universal (AU) hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Işın Karaca; "Gördüğünüz üzere saçım yok, kaşlarım yok, kirpiklerim de, hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

Hastalığıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Işın Karaca, saçlarını kızı Mia'ya saçlarını kazıttığı anları yayımladı.

"SAÇLARIM ELİMDE KALACAĞINA KIZIM HEPSİNİ KESTİ"

Işın Karaca yayımladığı videoya; "Saçlarımı çekip elimde kalacağına Mia hepsini kesti. Farkındalıktan çok sevgi, iyilik ve yüksek bilinç... Kahraman kızım Mia" notunu düştü.

"SAKLAMAK DAHA ZORDU HASTALIKTAN"

Öte yandan Işın Karaca, geçtiğimiz yıl hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Gördüğünüz üzere saçım yok, kaşlarım yok, kirpiklerim de... Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık. Siz bilmeden ben neler atlatmışım... Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp, şarkılarını bangır bangır söyledim. Çünkü hayat bunu gerektiriyordu… Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu… Ben hep bir umutla saçlarım geri gelecek diye beklerken hastalık bu noktaya gelince benim uzun bir süre kel kalacağımı anlayınca yükü hafifletmem gerekiyordu. Hayır, arkadaşlar... Kanser tedavisi görmüyorum. Hastalığımın adı; Alopeci Universal (AU). Kısaca; saçkıranın son evresi... Hemen bunu söylemem gerekir ki ortalığı kimse karıştırmasın. Kemoterapi tedavisi gören herkese Allah acil şifa versin. Amacım asla hastalık kıyaslamak değil. Herkesin yaşadığı kendine zaten zor. Benimkisi ise iki yıldır süregelen bir yaşam..."


Işın Karaca, saçlarını kızına kazıttı

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"Hikâyem çok uzun ama bir o kadar kısa... İyi okuyun. İlk aşıdan bu yana kafamda minik minik yaralar oluştu. 'Alerji mi?' dedik, 10 doktor gezdim. Değilmiş! 'Endokrinolojiye bağlı bir durum mu?' dedik. O da değilmiş..."
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