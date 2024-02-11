Doğum gününde çocuklarıyla bir araya geldi!

Kızı Yasmin ile yaşadığı sorunlarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, yeni yaşında çocuklarıyla pasta kesti.

Yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, yeni yaşını kutladı.



67 yaşına basan oyuncu, çocuklarıyla birlikte minik bir kutlama yaptı.



Ünlü şovmen; çocukları Sezin, Yasmin ve Ali Sadi ile pasta önünde poz verdi.

Erbil, paylaşımına "Çocuklarımla doğum günümü kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum iyi ki varsınız" notunu düştü.



Yasmin Erbil'den şaşırtan sözler



Geçtiğimiz haftalarda babası Erbil için "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak" açıklamasıyla gündem olan Yasmin Erbil, ünlü şovmenin bir kez daha baba olmak istediğini söylemesi üzerine de şu sözleri söylemişti:



"İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi.

