Ünlü oyuncudan 'Kaan Yıldırım' açıklaması!

Seray Kaya, geçtiğimiz gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, yeni projesi hakkında, 'Seyirciyle buluştuk. Güzel bir hikaye, severek kabul ettim. Mahalle işi, Tarlabaşı'nda geçiyor' dedi.'BEŞ GÜN 12'ŞER SAAT ÇALIŞIYORUZ''Çekimlerde zorlanıyor musunuz?' sorusuna Kaya, 'Zorlanmıyorum. İki gün repo veriyoruz, beş gün 12'şer saat çalışıyoruz. Elbette yoruluyoruz ama keyifle olduğu için sete koşarak gidiyorum' cevabını verdi.'BU İŞ SAYESİNDE TANIŞTIK''Partneri Kaan Yıldırım'la ilgili soru üzerine güzel oyuncu, 'Bu iş sayesinde tanıştık. Çok konforlu partner. Onunla olduğum için mutluyum. Elimizden geleni yapıyoruz. Sonuç ne olursa olsun herkes bu işte olduğu için mutlu' ifadelerini kullandı.'YAZIN YURT DIŞINA GİDECEĞİM'Seray Kaya, 'Yazın planınız var mı?' sorusunu, 'Plan yapıyorum ama kişisel hayatımız düzensiz olduğu için tutmuyor bazen. Üç ay yurt dışında İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Tabii reddedemeyeceğim proje gelirsem gidemem' şeklinde yanıtladı.