Türkan Şoray'a özel davet

Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı yıldızı Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Pekel'in başrolde yer aldığı 1978 yapımı 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filminin özel gösterimi, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ev sahipliğinde 3 Şubat’ta Dom Kino sinemasında gerçekleşti.

Yıllar sonra Rusya'ya giden Türkan Şoray, geçtiğimiz akşam Moskova'daki Türk Büyükelçiliği rezidansında verilen davete katıldı. Usta oyuncu, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.78 yaşındaki sanatçı, 'Değerli Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve çok sevgili Sefiremiz Betül Bilgiç ile bir araya geldim. ‘Ferhat ile Şirin'in galasında da beni yalnız bırakmadılar. Sıcak ilgilerinden dolayı, kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.