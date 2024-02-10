22 Ocak'ta ikizlerini kucağına alan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. İdo Tatlıses, ikizlerine kavuşmasının ardından sosyal medya hesabından doğumda çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.Tatlıses, paylaşımında '22.01.2024, sadece sizin doğum gününüz değil, bende bugün sizinle yeniden doğdum. Sizi elime aldığım an ise büyüdüm. Büyümekmiş baba olmak ben şimdi anladım. Ben şimdi seni daha iyi anladım babam. Ve bu süreçte yanımızda olan önce ailemize ve sonra tüm dostlarımıza ayrıca teşekkür ederim. İyi ki varsınız, sizleri seviyoruz' ifadelerine yer verdi.